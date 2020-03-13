RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8267826882698270>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:59

  proftpd66 написав:В каких банках можно открыть карту или только счет в фунт GPB?

УкрЕксім
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7917
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:58

Шо опять?

Ситуация - на карте порядка 10К оплата на сумму порядка 9,9К. Пытаюсь платить - недостаточно средств. В пуше приходит сообщение что доступно 9,8К. Такого не может быть - поэтому пишу в чат. Оператор берет паузу потом выдает: "Мы знаем о ситуации. Исправлением "ОЖИДАЕМ" в ближайшее время. Мы ценим ваше "бла-бла-бла" и принимаем все необходимое "бла-бла-бла". Приносим "бла-бла-бла".
Мои вопросы: "Из вашего ответа я так и не понял, что мне делать? Ждать? Сколько? И что это за ситуация такая?"
Ответы оператора: "Баланс будет исправлен в ближайшее время. Ожидайте. Этот вопрос уже решают".

Я конечно все понимаю, но стабильность постоянно вылазящих "боков" в Алле как нигде :evil:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4172
З нами з: 20.03.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:39

Re: Альфа-Банк

Тоже проблема с балансами.
artemiustas
 
Повідомлень: 325
З нами з: 04.07.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:42

Flamingo Сегодня у меня похожая ситуация: вчера на карте был остаток 13тыс, провожу сегодня покупку на 646грн, приходит остаток, что на карте 7тыс.грн. КАК???
Смотрю выписку: никаких проводок, но 5тыс. просто испарились за ночь в неизвестном направлении... Так что глюк у них глобальный.
:twisted: И это уже не первый раз!!!
Watcher
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:51

  artemiustas написав:Тоже проблема с балансами.


Вообще, вся эта тема дурно пахнет, т.к. проблема может быть гораздо глубже, а учитывая то, что в выписке ничего нет, то деньги списаны внутренней технической проводкой с корректировкой которая нигде не отражается. Банк таким образом может затыкать дыры на других счетах и генерить липовую отчетность по ним.
Уж не первые ли это звоночки недостаточной ликвидности? :?
Watcher
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я конечно все понимаю, но стабильность постоянно вылазящих "боков" в Алле как нигде
мож то из-за меня? :roll: тут еще похоже баг в свою пользу нашёл :D ,в 0:00 проверю :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 03.12.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:02

Re: Альфа-Банк

тоже баланс "поплыл" - после пополнения стало меньше чем было до! :shock:
keep
 
Повідомлень: 117
З нами з: 20.11.13
Подякував: 151 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:06

Re: Альфа-Банк

баланс на месте,мож и сюды корона добралась? :lol: Прочищу спиртом клавиатуру))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 03.12.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:13

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:баланс на месте

Увы, у меня ситуация повторяется, так уже было в прошлом месяце после пополнения карты и именно в выходные. Еще заметил, вчерашние две мелкие транзакции просто испарились, как и не было никогда в выписке. В телефоне только остались сообщения в Вайбере от Альфабанка. :-)
Watcher
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:15

Re: Альфа-Банк

  Watcher написав:так уже было в прошлом месяце после пополнения карты и именно в выходные
конец феврабля? Подозреваю Изю 8)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 03.12.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8267826882698270>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ukrprom2014, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3935, 3936, 3937
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39361 4772986
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 11:52
ukrprom2014
А-Банк 1 ... 1566, 1567, 1568
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15676 2168465
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 11:49
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1774, 1775, 1776
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17751 2492406
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 бер, 2020 11:47
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.