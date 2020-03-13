Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды: 1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"... 2. У вас еще остались вопросы? 3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла" Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов. Офигенная поддержка.
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Flamingo написав:... Ответы оператора: "Баланс будет исправлен в ближайшее время. Ожидайте. Этот вопрос уже решают"....
Ближайшее с понедельника:
Спасибо за обращение и сигнал. На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга. О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в течение следующего рабочего дня. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Приносим извинения за причиненные неудобства.\
GALeon написав:На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга.
Самое смешное что в балансе интернет-банкинга у меня отражается правильный остаток - и в МАБе и мобайле - но при платеже пишет "недостаточно средств". Это по сути не "некорректное отражение баланса", а "некорректная работа процессинга". Горячка Алки уже даже не может отмазку грамотно написать.
UPD. А совсем смешно - что решил разбить сумму на две части - первую (то что смс показывала как доступная при неудачной оплате) решил оплатить Аллой, а "хвостик" - другим банком. В результате после первого платежа - пуш показал, что доступно то чего не хватало в прошлый раз и второй платеж тоже оплатил аллой. Только так бы оформил рассрочку на всю сумму, а в итоге "хвостик" (меньше 1000) и его придется гасить через 2 месяца.
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100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Коллеги а у Аллы если положены орехи и по бонусной программе и по спецпредложениям, то они суммируются или как? К примеру если выбрана "техника" и есть спецуха по "Эльдорадо". Или "АЗС" и спецуха по "Глуско". Или будет заплачены орехи только по чем-то одном?
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg