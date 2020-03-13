Додано: Суб 14 бер, 2020 12:09

GALeon написав: На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга. На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга.

Самое смешное что в балансе интернет-банкинга у меня отражается правильный остаток - и в МАБе и мобайле - но при платеже пишет "недостаточно средств". Это по сути не "некорректное отражение баланса", а "некорректная работа процессинга". Горячка Алки уже даже не может отмазку грамотно написать.UPD. А совсем смешно - что решил разбить сумму на две части - первую (то что смс показывала как доступная при неудачной оплате) решил оплатить Аллой, а "хвостик" - другим банком. В результате после первого платежа - пуш показал, что доступно то чего не хватало в прошлый раз и второй платеж тоже оплатил аллой. Только так бы оформил рассрочку на всю сумму, а в итоге "хвостик" (меньше 1000) и его придется гасить через 2 месяца.