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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8267826882698270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды:
1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"...
2. У вас еще остались вопросы?
3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла"
Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов.
Офигенная поддержка.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:57

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:...
Ответы оператора: "Баланс будет исправлен в ближайшее время. Ожидайте. Этот вопрос уже решают"....

Ближайшее с понедельника:


Спасибо за обращение и сигнал. На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга. О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в течение следующего рабочего дня. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Приносим извинения за причиненные неудобства.\
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:09

Re: Альфа-Банк

  GALeon написав:На данный некорректное отображение балансов по картам в интернет-банкинга.
Самое смешное что в балансе интернет-банкинга у меня отражается правильный остаток - и в МАБе и мобайле - но при платеже пишет "недостаточно средств". Это по сути не "некорректное отражение баланса", а "некорректная работа процессинга". Горячка Алки уже даже не может отмазку грамотно написать.

UPD. А совсем смешно - что решил разбить сумму на две части - первую (то что смс показывала как доступная при неудачной оплате) решил оплатить Аллой, а "хвостик" - другим банком. В результате после первого платежа - пуш показал, что доступно то чего не хватало в прошлый раз и второй платеж тоже оплатил аллой. Только так бы оформил рассрочку на всю сумму, а в итоге "хвостик" (меньше 1000) и его придется гасить через 2 месяца.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:31

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Офигенная поддержка.
верните Лёху! :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:11

Re: Альфа-Банк

Коллеги а у Аллы если положены орехи и по бонусной программе и по спецпредложениям, то они суммируются или как? К примеру если выбрана "техника" и есть спецуха по "Эльдорадо". Или "АЗС" и спецуха по "Глуско". Или будет заплачены орехи только по чем-то одном?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:07

Flamingo суммируются, вернее будет 2 выплаты
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:50

А у кого-то балансы неправильные есть в пользу клиента, а не банка? У меня минус 400 грн.
hv
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:05

Re: Альфа-Банк

У меня уже поличили
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:10

hv есть :D
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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