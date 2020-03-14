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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8268826982708271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20

Знімав валюту в пятницю,все є. Правда замовляв перед тим.
Не бачу наріканнь на банк
Ethereum
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:16

  ЯНаФоруме написав:А у меня задвоились покупки, сделанные в трёх супермаркетах 10-11-го числа. По каждому супермаркету одна покупка уже проведена 16-м числом, а дубль её же висит в блокировках. Будем надеяться, к понедельнику "выздоровеет"?... Баланс вроде в норме...

Похожая ситуация, только за 13 число покупок нет даже в блоке. :mrgreen:
Мда...Не недели без сюрпризов...
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9156
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
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  #<1 ... 8268826982708271
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