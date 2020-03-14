Знімав валюту в пятницю,все є. Правда замовляв перед тим.
Не бачу наріканнь на банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20
Знімав валюту в пятницю,все є. Правда замовляв перед тим.
Не бачу наріканнь на банк
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
Re: Альфа-Банк
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:16
Похожая ситуация, только за 13 число покупок нет даже в блоке.
Мда...Не недели без сюрпризов...
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Black Jack - White Business
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:05
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:56
этому глюку уже 100 лет в обед. но править его никто не спешит
после проведения новых операций дубляжи пропадут
во всяком случае так было раньше
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:11
Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:40
Офігенна банка. Вчора вечором хотів оплатити в кафе чек - оплата не пройшла бо "недостатньо коштів" хоча вони були. Прийшлось оплачувати іншою картою і залишитись без КБ. ТОП сервіс від Альфи просто... Захочеш витратити кошти і не зможеш...
Оформи картку за посиланням і отримай:
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