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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8268826982708271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20

Знімав валюту в пятницю,все є. Правда замовляв перед тим.
Не бачу наріканнь на банк
Ethereum
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47

Re: Альфа-Банк

Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:16

  ЯНаФоруме написав:А у меня задвоились покупки, сделанные в трёх супермаркетах 10-11-го числа. По каждому супермаркету одна покупка уже проведена 16-м числом, а дубль её же висит в блокировках. Будем надеяться, к понедельнику "выздоровеет"?... Баланс вроде в норме...

Похожая ситуация, только за 13 число покупок нет даже в блоке. :mrgreen:
Мда...Не недели без сюрпризов...
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9153
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:05

  акет написав:Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?

15к грн./день
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 48
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:56

  ЯНаФоруме написав:А у меня задвоились покупки, сделанные в трёх супермаркетах 10-11-го числа. По каждому супермаркету одна покупка уже проведена 16-м числом, а дубль её же висит в блокировках. Будем надеяться, к понедельнику "выздоровеет"?... Баланс вроде в норме...


этому глюку уже 100 лет в обед. но править его никто не спешит
после проведения новых операций дубляжи пропадут
во всяком случае так было раньше
mephala
 
Повідомлень: 6618
З нами з: 07.04.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 736 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:11

  акет написав:Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?

Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
yuraes
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Повідомлень: 145
З нами з: 11.12.12
Подякував: 189 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:40

Офігенна банка. Вчора вечором хотів оплатити в кафе чек - оплата не пройшла бо "недостатньо коштів" хоча вони були. Прийшлось оплачувати іншою картою і залишитись без КБ. ТОП сервіс від Альфи просто... Захочеш витратити кошти і не зможеш...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлень: 49
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:45

  yuraes написав:
  акет написав:Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?

Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
странная ситуация, даже в укрэксиме спокойно по звонку подымают
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 681
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 8268826982708271
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