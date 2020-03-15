|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20
Знімав валюту в пятницю,все є. Правда замовляв перед тим.
Не бачу наріканнь на банк
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1100
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:47
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:16
ЯНаФоруме написав:
А у меня задвоились покупки, сделанные в трёх супермаркетах 10-11-го числа. По каждому супермаркету одна покупка уже проведена 16-м числом, а дубль её же висит в блокировках. Будем надеяться, к понедельнику "выздоровеет"?... Баланс вроде в норме...
Похожая ситуация, только за 13 число покупок нет даже в блоке.
Мда...Не недели без сюрпризов...
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9156
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Нед 15 бер, 2020 14:05
акет написав:
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
15к грн./день
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:56
ЯНаФоруме написав:
А у меня задвоились покупки, сделанные в трёх супермаркетах 10-11-го числа. По каждому супермаркету одна покупка уже проведена 16-м числом, а дубль её же висит в блокировках. Будем надеяться, к понедельнику "выздоровеет"?... Баланс вроде в норме...
этому глюку уже 100 лет в обед. но править его никто не спешит
после проведения новых операций дубляжи пропадут
во всяком случае так было раньше
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6618
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:11
акет написав:
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
-
yuraes
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:40
Офігенна банка. Вчора вечором хотів оплатити в кафе чек - оплата не пройшла бо "недостатньо коштів" хоча вони були. Прийшлось оплачувати іншою картою і залишитись без КБ. ТОП сервіс від Альфи просто... Захочеш витратити кошти і не зможеш...
Оформи картку за посиланням і отримай:
- monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
- А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
- Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 49
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:45
yuraes написав: акет написав:
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
странная ситуация, даже в укрэксиме спокойно по звонку подымают
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:40
miltador написав:
Офігенна банка. Вчора вечором хотів оплатити в кафе чек - оплата не пройшла бо "недостатньо коштів" хоча вони були. Прийшлось оплачувати іншою картою і залишитись без КБ. ТОП сервіс від Альфи просто... Захочеш витратити кошти і не зможеш...
Если Визой платили, то в кафехах есть какая-то муть с ее приемом, где-то не катит через PayPass, где-то вообще Виза не катит
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 52
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 бер, 2020 23:00
yuraes написав: акет написав:
Подскажите, какую сумму максимум можно стянуть с карты "комфорт" чужим р2р переводом?
Настойчиво наезжаете на поддержку в чате.
Они будут упираться и говорить,что:"больше 15000 никак нельзя" и " лимит не поднимается", но Вы стойте на своём и требуйте поднять лимит до нужной Вам суммы.
Проверено,лимит можно поднять.
потверждаю - когда ещё пользовался тут картами - то если звонить после отлупа по п2п на горячку, даже если там говорят что лимит больше 15К в день поднять нельзя и упираются - то даже после такого звонка - иногда проходила очередная пятнаха
З.Ы.
если что - то утягивал на приват
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3812
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 368 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15689
|2170191
|
|
|39364
|4775094
|
|
|69
|23060
|
|