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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8269827082718272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:59

  Flamingo написав:Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды:
1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"...
2. У вас еще остались вопросы?
3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла"
Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов.
Офигенная поддержка.

А еще вот такое говорили:
Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 05:34

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
Типа опять одна из МПС виновата?.. :D
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MASolomko
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  #<1 ... 8269827082718272
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