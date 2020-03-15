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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8269827082718272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:59

  Flamingo написав:Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды:
1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"...
2. У вас еще остались вопросы?
3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла"
Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов.
Офигенная поддержка.

А еще вот такое говорили:
Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 05:34

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
Типа опять одна из МПС виновата?.. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:03

Re: Альфа-Банк

Акція по екомаркету
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:33

Ой+
Годная акция.
Оформлять здесь:
https://exfront.alfabank.kiev.ua/exfron ... =CorpSite#
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ukrprom2014
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Повідомлень: 906
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:30

а с Эко-максимума можно доллары покупать на фаст кард без комиссии?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:35

Re: Альфа-Банк

omb написав:а с Эко-максимума можно доллары покупать на фаст кард без комиссии?
Ні.
stryzhko
 
Повідомлень: 898
З нами з: 04.10.16
Подякував: 221 раз.
Подякували: 159 раз.
 
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