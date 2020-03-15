Flamingo написав:Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды: 1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"... 2. У вас еще остались вопросы? 3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла" Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов. Офигенная поддержка.
А еще вот такое говорили: Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.