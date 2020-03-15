Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 04:59
Flamingo написав:
Это просто праздник какой-то. В поддержке аллы похоже идиоты. Понимая что о сроках устранения спрашивать дело бесполезное - уже получил ответы "в ближайшее время", "ожидаем до конца дня" и "ожидайте" - спрашиваю конкретно - сколько на сейчас я могу оплатить со своей карты номер ***** при остатке боле 9700 грн. - ответы на такой вопрос поставленный уже четырежды:
1. Мы работаем над устранением "бла-бла-бла"...
2. У вас еще остались вопросы?
3. Сейчас наблюдается трудность с отображением остатков" бла-бла-бла"
Пока писал - повторил вопрос еще дважды на что получил еще по два раза каждый из ответов.
Офигенная поддержка.
А еще вот такое говорили:
Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
guntherhouse777
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:34
guntherhouse777 написав:
Некорректное отображение остатков случилось по независящим от банка причинам.
Типа опять одна из МПС виновата?..
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:03
Акція по екомаркету
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:33
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omb
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:35
omb написав:а с Эко-максимума можно доллары покупать на фаст кард без комиссии?
Ні.
stryzhko
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:42
Не забывайте отключать страховку (через ГЛ или приложение) и включайте пуш-уведомления, чтоб за СМС не тянуло 15 грн.
Лимит наливают на основе анализа вашей легенды.
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ukrprom2014
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Додано: Пон 16 бер, 2020 09:59
joik
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Додано: Пон 16 бер, 2020 10:25
joik написав:
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суть 400грн. в час
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ukrprom2014
Повідомлень: 914
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Подякували: 69 раз.
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