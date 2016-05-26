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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8270827182728273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52

cohan ні, МастерКард.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:56

Re: Альфа-Банк

  omb написав:жаль, можно было б 200 грн поиметь

Так чего жалеть - откройте, заберите 200 и закройте :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:30

Re: Альфа-Банк

Хотів оформити еко-картку, а у відділенні, де раніше скучала купа персоналу, тільки касирка
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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