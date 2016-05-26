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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:52
cohan ні, МастерКард.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:56
Re: Альфа-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:30
Re: Альфа-Банк
Хотів оформити еко-картку, а у відділенні, де раніше скучала купа персоналу, тільки касирка
Не так добре з грошима, як погано без них.
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