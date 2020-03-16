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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8271827282738274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05

Re: Альфа-Банк

Комиссии за РКО тоже временно отменят?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:12

ruvex ага, щаз :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15

Re: Альфа-Банк

Так шо, когда ждать ВА?
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17

  omb написав:ruvex ага, щаз :)

Значит будем входить в положения банка - помаленьку закрываться.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 21:49, всього редагувалось 2 разів.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:20

  clientage написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!

так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Пора начинать искать за 2013-2014 год инструкцию по возврате депозитов и копии исковых заявлений.
lel
 
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