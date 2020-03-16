|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05
Комиссии за РКО тоже временно отменят?
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9165
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2015 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:12
ruvex
ага, щаз
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15
Так шо, когда ждать ВА?
-
skorpi
-
-
- Повідомлень: 550
- З нами з: 28.07.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17
omb написав:ruvex
ага, щаз
Значит будем входить в положения банка - помаленьку закрываться.
Востаннє редагувалось ruvex
в Пон 16 бер, 2020 21:49, всього редагувалось 2 разів.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9165
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2015 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:20
Пора начинать искать за 2013-2014 год инструкцию по возврате депозитов и копии исковых заявлений.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2502
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39385
|4777653
|
Пон 16 бер, 2020 21:13
omb
|
|2008
|628932
|
|
|15707
|2172198
|
|