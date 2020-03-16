lel Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов. Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.
clientage написав:так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик
Они уже все посчитали. Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд. А если не наладится - то и судебные решения не помогут.
Все проще, есть у Алки отработанный вариант.
Уважаемые клиенты!...по независящим от Альфа-Банка Украина причинам. Приносим извинения за временные неудобства.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. Black Jack - White Business
clientage написав:так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик
Они уже все посчитали. Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд. А если не наладится - то и судебные решения не помогут.
думаю достаточно будет 3..5 заяв в НБУ... ну если они не за одно
может и так ... баксы у них конечно есть, хитрые просто очень, вернее хитросделанные. Придержать отток можно было бы и культурней и не спать целый день 9 марта , наливая всем налево-направо по 25.1
У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти: - продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine; - видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.
Какая ВА. Хватить чепуху нести. Зачем нал сша собрались в америку в гости? Границу Америка закрыла.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД