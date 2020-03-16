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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8272827382748275>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17

  omb написав:ruvex ага, щаз :)

Значит будем входить в положения банка - помаленьку закрываться.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 21:49, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:20

  clientage написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!

так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Пора начинать искать за 2013-2014 год инструкцию по возврате депозитов и копии исковых заявлений.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31

lel
Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.
Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:56

  clientage написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!

так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Они уже все посчитали.
Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд.
А если не наладится - то и судебные решения не помогут.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:58

  citramon написав:
  clientage написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!

так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Они уже все посчитали.
Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд.
А если не наладится - то и судебные решения не помогут.

думаю достаточно будет 3..5 заяв в НБУ... ну если они не за одно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:00

  citramon написав:
  clientage написав:так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Они уже все посчитали.
Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд.
А если не наладится - то и судебные решения не помогут.

Все проще, есть у Алки отработанный вариант.
Уважаемые клиенты!...по независящим от Альфа-Банка Украина причинам. Приносим извинения за временные неудобства.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:05

  clientage написав:
  citramon написав:
  clientage написав:так хай делают бесплатный свифт в перделах отного ИНН по Неньке, дают повышенныХ +2% на валютный вклад на период введения таких ограничений... а то чет это некрасиво попахивает, Адюсик 8) 8)

Они уже все посчитали.
Если ситуация наладится, то заплатят просрочку согласно законодательства тем нелинивым, которые обратятся в суд.
А если не наладится - то и судебные решения не помогут.

думаю достаточно будет 3..5 заяв в НБУ... ну если они не за одно :mrgreen:

может и так ...
баксы у них конечно есть, хитрые просто очень, вернее хитросделанные.
Придержать отток можно было бы и культурней и не спать целый день 9 марта , наливая всем налево-направо по 25.1
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:39

  ukrprom2014 написав:
  skorpi написав:Так шо, когда ждать ВА?

ВА подкрался незаметно, хоть виден был издалека...

  zzzzzz написав:Из-за отмены авиарейсов в обменниках может возникнуть дефицит наличных долларов и евро
https://minfin.com.ua/2020/03/16/419441 ... FYKodRDtXc


Официальное сообщение Альфа банка.
https://alfabank.ua/work&access
У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
- продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.



Какая ВА. Хватить чепуху нести. Зачем нал сша собрались в америку в гости? Границу Америка закрыла.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:42

Re: Альфа-Банк

citramon написав:Придержать отток можно было бы и культурней и не спать целый день 9 марта , наливая всем налево-направо по 25.1

Ви серйозно?
Ті долари банк віддав, ще минулого тижня. Це закінчилися ті, що сьогодні зранку по 26,9 продавала
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

  Ukrainian написав:
  Вкладчик1234 написав:Альфа, выбирай:
1. Или баксы на бочку
2. Или лицензию

У тебя в альфе баксы появились?

У меня сейчас в конкорде и форварде
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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