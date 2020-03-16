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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59
abc111 написав:
...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!
короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране
"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07
uaprofi написав: abc111 написав:
...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!
короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране
"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
Высокотемпературная телепортация.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься у окремому сховищі впродовж щонайменше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними).
Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення у обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом.
НБУ
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10
uaprofi написав: abc111 написав:
...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!
короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране
"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
На прошлой неделе в одном мелком банке не отдавали дол.депо, предлагали в гривне...
Просто Алла первая в открытую признала дефицит баксов.
Учитывая, что завтра метро в Киеве уже не будет работать и вполне возможно введут чрезвычайку, как ввели в Житомирской и Черновецкой области, для многих отсутствие баксов будет не самой главной проблемой.
Здоровья всем!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:17
Зміни в роботі Альфа-Банку Україна!
...
2. У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту й обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
-- продаж готівкової валюти у всіх відділеннях Банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення — без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
-- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро — без змін.
.....
Поверю в дефицит бакса, обусловленный проблемами в логистике, если будут отдавать клиентам наличные доллары еврами по кросс-курсу.
Еще маленький совет тому, кто весь день 9 марта продавал по 25,1 : поставьте нормальный курс покупки и проблема с наличным долларом решится
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:20
вот и о том же что значит нет долларов? ставьте курс покупки 30, не несут по 30 ставьте 35 - на какойто цифре точно понесут - а сейчас это просто развод пипла.
не можете выдавать - ВА
и нех прикрыватся (наживатся) на вирусе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:22
uaprofi написав:
похоже они просто забирают наши доллары себе
Накануне дефолта страны - не удивительно.
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