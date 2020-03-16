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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8272827382748275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59

  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!


короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07

Высокотемпературная телепортация

  uaprofi написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!


короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе


Высокотемпературная телепортация.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься у окремому сховищі впродовж щонайменше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними).

Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення у обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом.

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

  uaprofi написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!


короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе

На прошлой неделе в одном мелком банке не отдавали дол.депо, предлагали в гривне...
Просто Алла первая в открытую признала дефицит баксов.
Учитывая, что завтра метро в Киеве уже не будет работать и вполне возможно введут чрезвычайку, как ввели в Житомирской и Черновецкой области, для многих отсутствие баксов будет не самой главной проблемой.
Здоровья всем!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:17

​​​​
Зміни в роботі Альфа-Банку Україна!

...

2. У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту й обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
-- продаж готівкової валюти у всіх відділеннях Банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення — без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
-- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро — без змін.
.....



Поверю в дефицит бакса, обусловленный проблемами в логистике, если будут отдавать клиентам наличные доллары еврами по кросс-курсу.
Еще маленький совет тому, кто весь день 9 марта продавал по 25,1 : поставьте нормальный курс покупки и проблема с наличным долларом решится :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:20

вот и о том же что значит нет долларов? ставьте курс покупки 30, не несут по 30 ставьте 35 - на какойто цифре точно понесут - а сейчас это просто развод пипла.
не можете выдавать - ВА
и нех прикрыватся (наживатся) на вирусе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:22

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:похоже они просто забирают наши доллары себе

Накануне дефолта страны - не удивительно.
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ukrprom2014
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