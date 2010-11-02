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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8273827482758276>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59

  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!


короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07

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Востаннє редагувалось ruvex в Вів 17 бер, 2020 00:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

  uaprofi написав:
  abc111 написав:...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!


короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе

На прошлой неделе в одном мелком банке не отдавали дол.депо, предлагали в гривне...
Просто Алла первая в открытую признала дефицит баксов.
Учитывая, что завтра метро в Киеве уже не будет работать и вполне возможно введут чрезвычайку, как ввели в Житомирской и Черновецкой области, для многих отсутствие баксов будет не самой главной проблемой.
Здоровья всем!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:17

​​​​
Зміни в роботі Альфа-Банку Україна!

...

2. У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту й обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
-- продаж готівкової валюти у всіх відділеннях Банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення — без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
-- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро — без змін.
.....



Поверю в дефицит бакса, обусловленный проблемами в логистике, если будут отдавать клиентам наличные доллары еврами по кросс-курсу.
Еще маленький совет тому, кто весь день 9 марта продавал по 25,1 : поставьте нормальный курс покупки и проблема с наличным долларом решится :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:20

вот и о том же что значит нет долларов? ставьте курс покупки 30, не несут по 30 ставьте 35 - на какойто цифре точно понесут - а сейчас это просто развод пипла.
не можете выдавать - ВА
и нех прикрыватся (наживатся) на вирусе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:22

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:похоже они просто забирают наши доллары себе

Накануне дефолта страны - не удивительно.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:04

  torrent78 написав:Alfa_Bank, вопрос к офпреду.

Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.

Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.


Оффпред оперативно отписалась в личку, ситуация разобралась.

Вот из всех банков, которыми я пользуюсь - оффпред Альфы на этом форуме самый профессиональный.

Летом "потерялась" перевыпущенная по сроку валютная карточка из пакета Ультра; оффпред помогла изловить беглянку.
Сейчас разобрались, шо за комиссия и какие нафих 20 грн. Таки шо откуда взялось и куда делось)))

Ну не золото ли?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:52

Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:13

Валюту перестанут завозить в Украину

В ближайшее время могут начаться сложности с доставкой наличной валюты для подкрепления касс банков и финкомпаний. Причина — отмена авиарейсов Украиной и рядом других стран.

В результате карантинных мер может пострадать валютный рынок. Начнет ощущаться дефицит наличной валюты в обменниках, который дополнительно будет психологически давить на курс.

Сложности также могут возникнуть с получением валютных переводов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:13

Re: Альфа-Банк

Шо тут? Слухи ходят что прокинула опять Алла? А я предупреждал :). Но ведь наши люди в погоне за копеечными выгодами что угодно готовы оправдать.
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