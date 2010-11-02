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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59
abc111 написав:
...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!
короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране
"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 17 бер, 2020 00:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10
uaprofi написав: abc111 написав:
...Альфа банкрот ???? С депозитных и иных доллары не будут выдавать... ??!!!
короче хоть у меня тут и остался один маленький депо в долл,
но похоже дело не только в Алле
сегодня у банка с венгерскими корнями не смог снять баксы с текущего - с формулировкой - "не выдаём - так как долларов нет в стране
"
при чём утром - снимал, вечером уже не выдавали
похоже завтра не будут выдавать во многих банках
похоже они просто забирают наши доллары себе
На прошлой неделе в одном мелком банке не отдавали дол.депо, предлагали в гривне...
Просто Алла первая в открытую признала дефицит баксов.
Учитывая, что завтра метро в Киеве уже не будет работать и вполне возможно введут чрезвычайку, как ввели в Житомирской и Черновецкой области, для многих отсутствие баксов будет не самой главной проблемой.
Здоровья всем!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:17
Зміни в роботі Альфа-Банку Україна!
...
2. У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту й обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
-- продаж готівкової валюти у всіх відділеннях Банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення — без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
-- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро — без змін.
.....
Поверю в дефицит бакса, обусловленный проблемами в логистике, если будут отдавать клиентам наличные доллары еврами по кросс-курсу.
Еще маленький совет тому, кто весь день 9 марта продавал по 25,1 : поставьте нормальный курс покупки и проблема с наличным долларом решится
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:20
вот и о том же что значит нет долларов? ставьте курс покупки 30, не несут по 30 ставьте 35 - на какойто цифре точно понесут - а сейчас это просто развод пипла.
не можете выдавать - ВА
и нех прикрыватся (наживатся) на вирусе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:22
uaprofi написав:
похоже они просто забирают наши доллары себе
Накануне дефолта страны - не удивительно.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 00:04
torrent78 написав:
Alfa_Bank, вопрос к офпреду.
Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.
Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.
Оффпред оперативно отписалась в личку, ситуация разобралась.
Вот из всех банков, которыми я пользуюсь - оффпред Альфы на этом форуме самый профессиональный.
Летом "потерялась" перевыпущенная по сроку валютная карточка из пакета Ультра; оффпред помогла изловить беглянку.
Сейчас разобрались, шо за комиссия и какие нафих 20 грн. Таки шо откуда взялось и куда делось)))
Ну не золото ли?
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torrent78
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Додано: Вів 17 бер, 2020 00:52
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:13
Валюту перестанут завозить в Украину
В ближайшее время могут начаться сложности с доставкой наличной валюты для подкрепления касс банков и финкомпаний. Причина — отмена авиарейсов Украиной и рядом других стран.
В результате карантинных мер может пострадать валютный рынок. Начнет ощущаться дефицит наличной валюты в обменниках, который дополнительно будет психологически давить на курс.
Сложности также могут возникнуть с получением валютных переводов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:13
Шо тут? Слухи ходят что прокинула опять Алла? А я предупреждал
. Но ведь наши люди в погоне за копеечными выгодами что угодно готовы оправдать.
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Вів 17 бер, 2020 00:19
klug
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