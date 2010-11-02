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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8273827482758276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:20

Re: Альфа-Банк

Цікаво, що це транзакції в USD по гривневим кредиткам посипалися посеред ночі? Оновлення токенізації карти в Gpay? Алла сюрприз готує чи блокувати карти? Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:41

Re: Альфа-Банк

Пришло сообщение в мобайл по ультре:
Kartka 4102*** uspishna operaciya 0.00USD 17.03.20 01:25 Visa Provisioning Service, UA
Ничего не списали, пока. Карту заблокировал. С картой никаких операций не проводилось в течение суток точно.
Чтобы это значило?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:43

  ol_zy написав:Пришло сообщение в мобайл по ультре:
Kartka 4102*** uspishna operaciya 0.00USD 17.03.20 01:25 Visa Provisioning Service, UA
Ничего не списали, пока. Карту заблокировал. С картой никаких операций не проводилось в течение суток точно.
Чтобы это значило?


значит работают и ночью сотрудники банка - на выход. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:50

Re: Альфа-Банк

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 17 бер, 2020 02:00, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:50

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Чтобы это значило?

Карта прив'язана до сервісу безконтактних платежів? Можливо віза так оновлює токен карти.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:04

  stryzhko написав:
ol_zy написав:Чтобы это значило?

Карта прив'язана до сервісу безконтактних платежів? Можливо віза так оновлює токен карти.

Да, привязана к Gpay. Вполне может быть тогда. Но пока оставлю заблокированной до утра.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:12

  George написав:lel
Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.
Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.


вы клиент А-клуба? или у вас платинум-блек?
думаю что второе - тогда вы никакой не вип ) не надо себе льстить )
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IMPRINTER
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  #<1 ... 8273827482758276
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