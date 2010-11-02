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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:20
Цікаво, що це транзакції в USD по гривневим кредиткам посипалися посеред ночі? Оновлення токенізації карти в Gpay? Алла сюрприз готує чи блокувати карти?
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stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:41
Пришло сообщение в мобайл по ультре:
Kartka 4102*** uspishna operaciya 0.00USD 17.03.20 01:25 Visa Provisioning Service, UA
Ничего не списали, пока. Карту заблокировал. С картой никаких операций не проводилось в течение суток точно.
Чтобы это значило?
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ol_zy
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:43
ol_zy написав:
Пришло сообщение в мобайл по ультре:
Kartka 4102*** uspishna operaciya 0.00USD 17.03.20 01:25 Visa Provisioning Service, UA
Ничего не списали, пока. Карту заблокировал. С картой никаких операций не проводилось в течение суток точно.
Чтобы это значило?
значит работают и ночью сотрудники банка - на выход.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:50
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 17 бер, 2020 02:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:50
ol_zy написав:Чтобы это значило?
Карта прив'язана до сервісу безконтактних платежів? Можливо віза так оновлює токен карти.
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stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 02:04
stryzhko написав:
ol_zy написав:Чтобы это значило?
Карта прив'язана до сервісу безконтактних платежів? Можливо віза так оновлює токен карти.
Да, привязана к Gpay. Вполне может быть тогда. Но пока оставлю заблокированной до утра.
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ol_zy
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Додано: Вів 17 бер, 2020 02:12
George написав:lel
Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.
Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.
вы клиент А-клуба? или у вас платинум-блек?
думаю что второе - тогда вы никакой не вип ) не надо себе льстить )
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IMPRINTER
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Вів 17 бер, 2020 00:19
klug
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