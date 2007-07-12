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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8274827582768277>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:04

  stryzhko написав:
ol_zy написав:Чтобы это значило?

Карта прив'язана до сервісу безконтактних платежів? Можливо віза так оновлює токен карти.

Да, привязана к Gpay. Вполне может быть тогда. Но пока оставлю заблокированной до утра.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:12

  George написав:lel
Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.
Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.


вы клиент А-клуба? или у вас платинум-блек?
думаю что второе - тогда вы никакой не вип ) не надо себе льстить )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:29

  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

Киданут еще раз на обмене. Наличного евро в отделениях в нужном количестве, тем более, не будет. Да и отделения они закрывают.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:46

Re: Альфа-Банк

  torrent78 написав:Вот из всех банков, которыми я пользуюсь - оффпред Альфы на этом форуме самый профессиональный.


Вчора щось вона вже не світилась на форумі. У відділенні, в якому я був, працювала тільки каса, причому якраз купляли валюту потрошки у громадян, віддавати, як виявилось, не віддавали.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:48

  IMPRINTER написав:
  George написав:lel
Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.
Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.


вы клиент А-клуба? или у вас платинум-блек?
думаю что второе - тогда вы никакой не вип ) не надо себе льстить )

На выдачу баксов ни первое ни второе не влияет,мне можно не верить , но ни приват,ощад,и еще один банк не могу предоставить налом валюту...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:57

  Ой+ написав:Вчора щось вона вже не світилась на форумі. У відділенні, в якому я був, працювала тільки каса, причому якраз купляли валюту потрошки у громадян, віддавати, як виявилось, не віддавали.

До обеда бакс отдавали.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:58

Re: Альфа-Банк

О, уже и отправка платежей отрубилась, неужели гривню тоже в Альфу не завезли :roll:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:08

  Stringer написав:О, уже и отправка платежей отрубилась, неужели гривню тоже в Альфу не завезли :roll:

Так с 9-ти?
У меня так и пишет, при попытке закрыть "Ощадный".
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:12

  wig написав:
  Stringer написав:О, уже и отправка платежей отрубилась, неужели гривню тоже в Альфу не завезли :roll:

Так с 9-ти?
У меня так и пишет, при попытке закрыть "Ощадный".

И давно уже платежи невозможно создать до 9?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:54

Re: Альфа-Банк

Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.

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