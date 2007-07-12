George написав:

Как бывший вип-клиент Альфы - хочу заметить, что с отказом выдавать наличную валюту со счетов Альфа поступают некорректно. Я был вип-клиентом ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка. Они валюту по договоренности (по предзаказу) отдавали без вопросов в самые тяжелые часы. Это все российские банки, которые попали под влияние санкций и могли испытывать трудности, но не хотели эти трудности перекладывать на клиентов.Альфа-банк уже так уверен в своем российском происхождении, что им все равно, как я понимаю. Только российские банки ценились за четкое исполнение своих обязательств, а не за вот это вот.