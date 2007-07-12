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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8274827582768277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:56

Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:05

  PrimusInterPares написав:Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.

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Тоді це початок всієї банківської системи України. Південний, ОТП в цій компашці... А сьогодні й інші доповнять.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:06

ніхто не чув, леді ВАГ часом на місце дядЯші не запрошували? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:08

Re: Альфа-Банк

wig написав:Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
Дадуть. Після посилення панічних настроїв до критичного рівня скоріше за все введуть обмеження або ліміти на вивід коштів із банку. Внутрішньобанківські й платежі на вхід повинні працювати в звичному режимі.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:13

  stryzhko написав:
wig написав:Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
Дадуть. Після посилення панічних настроїв до критичного рівня скоріше за все введуть обмеження або ліміти на вивід коштів із банку. Внутрішньобанківські й платежі на вхід повинні працювати в звичному режимі.

Оно то так, но по 26,72 жаба давит сливать, даже, $20. Больше чем гривну терять с каждого доллара!
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:26

  torrent78 написав:
  torrent78 написав:Alfa_Bank, вопрос к офпреду.

Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.

Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.


Оффпред оперативно отписалась в личку, ситуация разобралась.

Вот из всех банков, которыми я пользуюсь - оффпред Альфы на этом форуме самый профессиональный.

Летом "потерялась" перевыпущенная по сроку валютная карточка из пакета Ультра; оффпред помогла изловить беглянку.
Сейчас разобрались, шо за комиссия и какие нафих 20 грн. Таки шо откуда взялось и куда делось)))

Ну не золото ли?

torrent78, добрый день. Спасибо. Обращайтесь. Всегда рада.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:27

  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8274827582768277
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