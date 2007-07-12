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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:56
Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
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wig
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:05
PrimusInterPares написав:
Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.
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Тоді це початок всієї банківської системи України. Південний, ОТП в цій компашці... А сьогодні й інші доповнять.
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Кочевник
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:08
wig написав:Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
Дадуть. Після посилення панічних настроїв до критичного рівня скоріше за все введуть обмеження або ліміти на вивід коштів із банку. Внутрішньобанківські й платежі на вхід повинні працювати в звичному режимі.
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stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:13
stryzhko написав:
wig написав:Надеюсь, 20-кой с "Ощадного" хоть гривневую кредитку дадут погасить.
Дадуть. Після посилення панічних настроїв до критичного рівня скоріше за все введуть обмеження або ліміти на вивід коштів із банку. Внутрішньобанківські й платежі на вхід повинні працювати в звичному режимі.
Оно то так, но по 26,72 жаба давит сливать, даже, $20. Больше чем гривну терять с каждого доллара!
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wig
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:26
torrent78 написав: torrent78 написав:
Alfa_Bank, вопрос к офпреду.
Имеется карта "Максимум-Готівка". Снимала оттуда деньги вроде и не раз - доп. комиссий не наблюдала.
Прошлась по выписке вот в связи с некоторыми непонятками.
Оффпред оперативно отписалась в личку, ситуация разобралась.
Вот из всех банков, которыми я пользуюсь - оффпред Альфы на этом форуме самый профессиональный.
Летом "потерялась" перевыпущенная по сроку валютная карточка из пакета Ультра; оффпред помогла изловить беглянку.
Сейчас разобрались, шо за комиссия и какие нафих 20 грн. Таки шо откуда взялось и куда делось)))
Ну не золото ли?
torrent78, добрый день. Спасибо. Обращайтесь. Всегда рада.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:27
velvet написав:
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:32
Alfa_Bank написав: velvet написав:
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
При пополнении гривневой карты с депозита пишет - Ошибка сервиса. Когда данную неполадку устранят?
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