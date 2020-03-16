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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:11
citramon написав: Alfa_Bank написав: velvet написав:
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
евро выдавать будете после конвертации ?
citramon, добрый день. "Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін".
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:13
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Ситикомерс в 5 раз меньше был... А тут шкаф большой, падать будет громко.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
При пополнении гривневой карты с депозита пишет - Ошибка сервиса. Когда данную неполадку устранят?
Kevin, добрый день. Смотрю.
Есть информация по данному сбою?
Пока нет. Отпишусь.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14
Alfa_Bank написав: citramon написав: Alfa_Bank написав:
евро выдавать будете после конвертации ?
citramon, добрый день. "Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін".
есть ли ограничение на максимальную сумму долларов, которую можно обменять на евро и затем получить их в кассе ?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:15
Haza написав:
З ощадного грн перевести на карту не можна? Видає "помилка сервсісу" чи ліміти ввели?
Haza, добрый день. Питання вирішуємо.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19
Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Ой+, доброго дня. І вчора світилась, і сьогодні буду, і завтра... Не переживайте:)
Це тішить.
Переказ по реквізитам в інший банк "Помилка сервісу".
Можете прокоментувати?
Ой+, доброго дня. Дивимося.
Була затримка з відкриттям операційного дня СЕП. Пробуйте зараз.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 17 бер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20
skorpi написав:Alfa_Bank
доброго дня.
Евро с валютной карты сегодня можно снять или "в сад"?
skorpi, добрый день. Операции с евро без изменений.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:24
citramon написав:
есть ли ограничение на максимальную сумму долларов, которую можно обменять на евро и затем получить их в кассе ?
citramon, добрый день. Max лимит в пределах остатка по счету/карте. Выдача в кассе в пределах суммы в наличии.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 17 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:30
Alfa_Bank написав: Выдача в кассе в пределах суммы в наличии или по предзаказу.
Тепла лінія як завжди не в темі)) [Spoiler]
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Востаннє редагувалось stryzhko
в Вів 17 бер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34
stryzhko написав:
Alfa_Bank написав: Выдача в кассе в пределах суммы в наличии.
Тепла лінія як завжди не в темі))
Ой, вибачаюсь, то я не в курсі. Євро зараз теж попередньо не замовляємо
Виправляю відповідь.
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