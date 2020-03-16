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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8278827982808281>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:11

  citramon написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

velvet, добрый день. Это наша новая услуга.

евро выдавать будете после конвертации ?

citramon, добрый день. "Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін".
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:13

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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
При пополнении гривневой карты с депозита пишет - Ошибка сервиса. Когда данную неполадку устранят?

Kevin, добрый день. Смотрю.


Есть информация по данному сбою?

Пока нет. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:14

  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:
  Alfa_Bank написав:евро выдавать будете после конвертации ?

citramon, добрый день. "Видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін".

есть ли ограничение на максимальную сумму долларов, которую можно обменять на евро и затем получить их в кассе ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:15

  Haza написав:З ощадного грн перевести на карту не можна? Видає "помилка сервсісу" чи ліміти ввели?

Haza, добрый день. Питання вирішуємо.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:19

  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Ой+, доброго дня. І вчора світилась, і сьогодні буду, і завтра... Не переживайте:)


Це тішить.
Переказ по реквізитам в інший банк "Помилка сервісу".
Можете прокоментувати?

Ой+, доброго дня. Дивимося.

Була затримка з відкриттям операційного дня СЕП. Пробуйте зараз.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 17 бер, 2020 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:20

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня.

Евро с валютной карты сегодня можно снять или "в сад"? :shock:

skorpi, добрый день. Операции с евро без изменений.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:24

  citramon написав:есть ли ограничение на максимальную сумму долларов, которую можно обменять на евро и затем получить их в кассе ?

citramon, добрый день. Max лимит в пределах остатка по счету/карте. Выдача в кассе в пределах суммы в наличии.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 17 бер, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:30

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав: Выдача в кассе в пределах суммы в наличии или по предзаказу.

Тепла лінія як завжди не в темі)) [Spoiler]
Зображення
[/spoiler]
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 17 бер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав: Выдача в кассе в пределах суммы в наличии.

Тепла лінія як завжди не в темі))

Зображення

Ой, вибачаюсь, то я не в курсі. Євро зараз теж попередньо не замовляємо :oops: Виправляю відповідь.
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