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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8280828182828283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35

  Watcher написав:
  Alfa_Bank написав:Это временные меры.

Так как насчет выплаты окончившихся депозитов??? Будет смысл делать заказ валюты на выдачу за 2-3 дня???

Watcher, добрый день. Заказ валюты временно не осуществляем. Долларовые депозиты можно получить в гривне.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35

Re: Альфа-Банк

Watcher написав:Будет смысл делать заказ валюты на выдачу за 2-3 дня???

А почитать пару постів вище?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:47

Коллеги, как-то давно читал, что Алла плохо реагирует, если с нее тянуть через Моно. Как сейчас ситуация? Нормально работает "тянущий" п2п? Или куда можно подвязать Аллу, чтобы нормально вытягивало?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49

Re: Альфа-Банк

Доброе утречко!

а с чем связана приостановка выдачи наличного именно доллара?

если с активным ростом курса - так и евро неплохо подрос
если с вирусом - так инкассацию евро и гривны банк же проводить будет...
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50

  Arien написав:Доброе утречко!

а с чем связана приостановка выдачи наличного именно доллара?

если с активным ростом курса - так и евро неплохо подрос
если с вирусом - так инкассацию евро и гривны банк же проводить будет...

Arien, добрый день. Это временные меры. Выдача наличных долларов с любых счетов приостановлена (из-за закрытия авиа перевозок).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:52

  Alfa_Bank написав:(из-за закрытия авиа перевозок).


теперь поняла, спасибо! но долларовая карта работает в обычном режиме, верно? можно рассчитаться ею и обналичить при необходимости за границей?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:53

  la9 написав:Коллеги, как-то давно читал, что Алла плохо реагирует, если с нее тянуть через Моно. Как сейчас ситуация? Нормально работает "тянущий" п2п? Или куда можно подвязать Аллу, чтобы нормально вытягивало?
пару дней назад тянул моней, все прошло четко
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Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54

Господа, карантин форс-мажор официальный.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57

  Arien написав:
  Alfa_Bank написав:(из-за закрытия авиа перевозок).


теперь поняла, спасибо! но долларовая карта работает в обычном режиме, верно? можно рассчитаться ею и обналичить при необходимости за границей?

Да, все сервисы работают в штатном режиме.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59

  IMPRINTER написав:Господа, карантин форс-мажор официальный.

О, так это выходит в случае превращения временных мер в постоянные, пересичным вкладчикам можно будет тыкать средние пальцы на совершенно официальном уровне?
Прикольно!
escobar
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