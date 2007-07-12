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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35
Watcher написав: Alfa_Bank написав:
Это временные меры.
Так как насчет выплаты окончившихся депозитов??? Будет смысл делать заказ валюты на выдачу за 2-3 дня???
Watcher, добрый день. Заказ валюты временно не осуществляем. Долларовые депозиты можно получить в гривне.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35
Watcher написав:Будет смысл делать заказ валюты на выдачу за 2-3 дня???
А почитать пару постів вище?
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stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:47
Коллеги, как-то давно читал, что Алла плохо реагирует, если с нее тянуть через Моно. Как сейчас ситуация? Нормально работает "тянущий" п2п? Или куда можно подвязать Аллу, чтобы нормально вытягивало?
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la9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:49
Доброе утречко!
а с чем связана приостановка выдачи наличного именно доллара?
если с активным ростом курса - так и евро неплохо подрос
если с вирусом - так инкассацию евро и гривны банк же проводить будет...
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Arien
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50
Arien написав:
Доброе утречко!
а с чем связана приостановка выдачи наличного именно доллара?
если с активным ростом курса - так и евро неплохо подрос
если с вирусом - так инкассацию евро и гривны банк же проводить будет...
Arien, добрый день. Это временные меры. Выдача наличных долларов с любых счетов приостановлена (из-за закрытия авиа перевозок).
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:52
Alfa_Bank написав:
(из-за закрытия авиа перевозок).
теперь поняла, спасибо! но долларовая карта работает в обычном режиме, верно? можно рассчитаться ею и обналичить при необходимости за границей?
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Arien
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:53
la9 написав:
Коллеги, как-то давно читал, что Алла плохо реагирует, если с нее тянуть через Моно. Как сейчас ситуация? Нормально работает "тянущий" п2п? Или куда можно подвязать Аллу, чтобы нормально вытягивало?
пару дней назад тянул моней, все прошло четко
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54
Господа, карантин форс-мажор официальный.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57
Arien написав: Alfa_Bank написав:
(из-за закрытия авиа перевозок).
теперь поняла, спасибо! но долларовая карта работает в обычном режиме, верно? можно рассчитаться ею и обналичить при необходимости за границей?
Да, все сервисы работают в штатном режиме.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:59
IMPRINTER написав:
Господа, карантин форс-мажор официальный.
О, так это выходит в случае превращения временных мер в постоянные, пересичным вкладчикам можно будет тыкать средние пальцы на совершенно официальном уровне?
Прикольно!
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Вів 17 бер, 2020 11:16
la9
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