PrimusInterPares написав:Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.
Расскажите, для начала, как хотя бы заявление подать, чтобы получить на руки доказательства такой подачи? Как добиться его рассмотрения быстрее, чем "по закону в течение 30 дней". И что делать, если вместо отказа будет выдано а-ля "банк исполняет законы и договорные обязательства...."?
PrimusInterPares написав:Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.
Расскажите, для начала, как хотя бы заявление подать, чтобы получить на руки доказательства такой подачи? Как добиться его рассмотрения быстрее, чем "по закону в течение 30 дней". И что делать, если вместо отказа будет выдано а-ля "банк исполняет законы и договорные обязательства...."?
Клиент_ написав:Журналюги уже понеслись с красными заголовками про Альфу. Раздувают костер паники на всю БС. Вот кого изолировать надо было бы в такой ситуации. Тем временем нацбанк сообщил о дефиците налички. https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658157/
Ахренеть, может вообще журналистам запретить информировать общество, а то разводят панику, то с вирусом, то с кризисом, теперь с долларом, и плевать, что это правда, так?
Alfa_Bank написав:Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.
Який штатний режим?!! До чого це лицемірство? Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит! Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!
то что нет долларов - это форс-мажер ... у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела ... это был неизбежный риск для тех кто их под 1% нес в банки сознательно ... другой вопрос, что Алла не выдавая доллары не предлагает альтернативный вариантов - брать деньги за свифт в этой ситуации - это мародерство. Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ... в обменке где по 28,7 покупают - проблем с наличкой нет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX