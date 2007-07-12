Додано: Вів 17 бер, 2020 11:34

V2 написав: Alfa_Bank написав: Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме. Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.



Який штатний режим?!!

До чого це лицемірство?

Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!

Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки! Який штатний режим?!!До чого це лицемірство?Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!

то что нет долларов - это форс-мажер ... у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела ... это был неизбежный риск для тех кто их под 1% нес в банки сознательно ... другой вопрос, что Алла не выдавая доллары не предлагает альтернативный вариантов - брать деньги за свифт в этой ситуации - это мародерство. Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ... в обменке где по 28,7 покупают - проблем с наличкой нет.