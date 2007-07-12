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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8280828182828283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1019
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
173
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1019
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:00

Alfa_Bank

В силу того, что банк не отдает доллары, банк предоставит возможнось бесплатной отправки свифтом?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

В силу того, что банк не отдает доллары, банк предоставит возможнось бесплатной отправки свифтом?

IMPRINTER, добрый день. Пока такого распоряжения нет. Все новости будут появляться на сайте банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:02

  PrimusInterPares написав:Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.

Расскажите, для начала, как хотя бы заявление подать, чтобы получить на руки доказательства такой подачи? Как добиться его рассмотрения быстрее, чем "по закону в течение 30 дней". И что делать, если вместо отказа будет выдано а-ля "банк исполняет законы и договорные обязательства...."?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:05

  M-Audio написав:
  PrimusInterPares написав:Я не нагнетаю, но у меня так же начиналось в citycommercebank. Тут ветка рядом. Берем письменный отказ и в нацбанк заказным письмом. Можно ещё писать в прокуратуру, и генеральную, после отказа местной.

Расскажите, для начала, как хотя бы заявление подать, чтобы получить на руки доказательства такой подачи? Как добиться его рассмотрения быстрее, чем "по закону в течение 30 дней". И что делать, если вместо отказа будет выдано а-ля "банк исполняет законы и договорные обязательства...."?


Тільки пришвидкувач Вам допоможе.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 17 бер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:05

Журналюги уже понеслись с красными заголовками про Альфу. Раздувают костер паники на всю БС.
Вот кого изолировать надо было бы в такой ситуации.
Тем временем нацбанк сообщил о дефиците налички.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658157/
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:08

  IMPRINTER написав:Господа, карантин форс-мажор официальный.

Ага. А де бамага-постанова, с сайта президента, с сайта ТПП?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:09

  Клиент_ написав:Журналюги уже понеслись с красными заголовками про Альфу. Раздувают костер паники на всю БС.
Вот кого изолировать надо было бы в такой ситуации.
Тем временем нацбанк сообщил о дефиците налички.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658157/

Ахренеть, может вообще журналистам запретить информировать общество, а то разводят панику, то с вирусом, то с кризисом, теперь с долларом, и плевать, что это правда, так?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:27

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.


Який штатний режим?!!
До чого це лицемірство?
Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!
Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:34

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.


Який штатний режим?!!
До чого це лицемірство?
Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!
Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!


то что нет долларов - это форс-мажер ... у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела ... это был неизбежный риск для тех кто их под 1% нес в банки сознательно ... другой вопрос, что Алла не выдавая доллары не предлагает альтернативный вариантов - брать деньги за свифт в этой ситуации - это мародерство. Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ... в обменке где по 28,7 покупают - проблем с наличкой нет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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