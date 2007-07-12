Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:00
diplomnet написав:
Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.
Ой, было бы желание, разрешили валютный p2p внутри страны. А треп - обычное лицемерие.
wig
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:13
M-Audio написав: IMPRINTER написав:
Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ...
И на продажу. Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.
так делал говноплатинум - занижал курс и предлагал забрать в гривне.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:14
V2 написав: IMPRINTER
Нормальний банк запропонував би альтернативу - забрати в євро, гривні по адекватному курсу, перерозмістити на короткострокове депо під адекватні відсотки ...
..овно банк скаже просто - коштів не видаємо, ризики і дурість ваша, що розмістилися у нас!
приведите пример нормального банка?
какой банк вам выдаст валюту по курсу чтоб вы пошли откупились по нему на ЧР?
риск хранения денег в банке подразумевает и такую ситуацию как щас.
это что первый раз? при любом чихе наши банки тебя пять раз кинут - вы им были нужны что несли доллары под 1%, а при жтом покупали долларовые овгз под 5%.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:20
M-Audio написав: Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.
А які банки купляють на карти по вищому курсу, ніж продажа на міжбанкку? Альфа зранку ставила 27.02 з прицілом на НБУ. В Приваті був 26.9.
P. S. О Приват таки змінив на 27.6.
stryzhko
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:28
IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р.
першою
проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс?
V2
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:29
IMPRINTER написав: M-Audio написав: IMPRINTER написав:
Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ...
И на продажу. Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.
так делал говноплатинум - занижал курс и предлагал забрать в гривне.
И "Дельта-банк". Правда, тут вон говорят, что это не заниженный курс, это межбанк такой. Ну ладно, посмотрим.
M-Audio
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:29
Alfa_Bank, доброго здоровячка. Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране. Це отаке на мінфіні пишуть. Правда? Які це відділення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав: Alfa_Bank
, доброго здоровячка.
Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.
Це отаке на мінфіні пишуть.
Правда?
Які це відділення?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Правда. Ось список и деталі -
https://alfabank.ua/work&access
.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:35
IMPRINTER написав: greenozon написав: IMPRINTER написав:
у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела .
значить Алла 1а зрозуміла цей фак-ап і інші банки ще просто туплять
сходите к цыгану - тоже услышите - денег нет но вы держитесь
Тоже знаменитый овнобанк, при любом мало мальском шухере одним из первых прекращает выдавать деньги
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