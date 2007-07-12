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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8283828482858286>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:00

  diplomnet написав:Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему.

Ой, было бы желание, разрешили валютный p2p внутри страны. А треп - обычное лицемерие.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:13

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ...

И на продажу. Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.


так делал говноплатинум - занижал курс и предлагал забрать в гривне.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:14

  V2 написав:IMPRINTER
Нормальний банк запропонував би альтернативу - забрати в євро, гривні по адекватному курсу, перерозмістити на короткострокове депо під адекватні відсотки ...
..овно банк скаже просто - коштів не видаємо, ризики і дурість ваша, що розмістилися у нас!


приведите пример нормального банка?
какой банк вам выдаст валюту по курсу чтоб вы пошли откупились по нему на ЧР?
риск хранения денег в банке подразумевает и такую ситуацию как щас.
это что первый раз? при любом чихе наши банки тебя пять раз кинут - вы им были нужны что несли доллары под 1%, а при жтом покупали долларовые овгз под 5%.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:20

Re: Альфа-Банк

M-Audio написав: Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.

А які банки купляють на карти по вищому курсу, ніж продажа на міжбанкку? Альфа зранку ставила 27.02 з прицілом на НБУ. В Приваті був 26.9.
P. S. О Приват таки змінив на 27.6.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:28

IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р. першою проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:29

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ...

И на продажу. Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.


так делал говноплатинум - занижал курс и предлагал забрать в гривне.

И "Дельта-банк". Правда, тут вон говорят, что это не заниженный курс, это межбанк такой. Ну ладно, посмотрим.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:29

Alfa_Bank, доброго здоровячка.
Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.
Це отаке на мінфіні пишуть.
Правда?
Які це відділення?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:31

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, доброго здоровячка.
Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.
Це отаке на мінфіні пишуть.
Правда?
Які це відділення?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Правда. Ось список и деталі - https://alfabank.ua/work&access.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:31

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ...

И на продажу. Ставить существенно заниженный курс, НЕЗАКОННО перекрывая любые другие варианты под предлогом форс-мажора - это самое настоящее мародёрство.

Ну шо поробыш, думаете вас просто так 9 марта как мотыльков на огонь заманивали с 25.1 :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:35

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела .


значить Алла 1а зрозуміла цей фак-ап і інші банки ще просто туплять


сходите к цыгану - тоже услышите - денег нет но вы держитесь

Тоже знаменитый овнобанк, при любом мало мальском шухере одним из первых прекращает выдавать деньги
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