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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8283828482858286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

  V2 написав:IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р. першою проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс? ;)


Альфа запустила байку про "отстутсвие наличного доллара" (хотя в кассах - кирпичи).
Остальные банки посмотрели на реакцию НБУ (ага, прокатило), и теперь вводят аналогичные, или еще более жесткие ограничения. Вирус все спишет!
wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:37

  IMPRINTER написав:приведите пример нормального банка?

Нормального для своих шкурных интересов или клиента и будущего банка в целом?
Пока Альфа ввела много ограничений в собственных интересах, но ничего не решила для клиентов, ни свифта нет, ни выдачи по талонам, ни решений по РКО и кредитам...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:40

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Нормальний банк запропонував би альтернативу - забрати в євро, гривні по адекватному курсу, перерозмістити на короткострокове депо під адекватні відсотки ...
..овно банк скаже просто - коштів не видаємо, ризики і дурість ваша, що розмістилися у нас!


приведите пример нормального банка?
какой банк вам выдаст валюту по курсу чтоб вы пошли откупились по нему на ЧР?

Оно понятно, что их всех так учили, но это не отменяет того факта , что овнобанки типа абанка, отп и альфы всегда оказываются первыми учениками.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:45

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.


Який штатний режим?!!
До чого це лицемірство?
Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!
Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!


то что нет долларов - это форс-мажер ... у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела ... это был неизбежный риск для тех кто их под 1% нес в банки сознательно ... другой вопрос, что Алла не выдавая доллары не предлагает альтернативный вариантов - брать деньги за свифт в этой ситуации - это мародерство. Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ... в обменке где по 28,7 покупают - проблем с наличкой нет.

Дело не в авиасообщении, а в отношении к клиенту. Вчера зашел в банк рядом с альфой и спокойно купил доллары. Кассир удивилась моему вопросу о возможности купить. К нам никакие самолеты не летают уже много лет, а доллар в соседнем банке есть.
Просто хозяева банка решили за счёт клиентов выкупить с рынка свои же подешевевшие облигации.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:48

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Була затримка з відкриттям операційного дня СЕП. Пробуйте зараз.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 17 бер, 2020 09:55, всього редагувал


Зняв готівку, так як перспектива залишитися з недоступною готівкою та непогашеними кредитками лякала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:51

https://strana.ua/finance/255377-kurs-dollara-v-kieve-sehodnja-17-marta-pochemu-ne-khvataet-dollara-v-obmenkakh.html

В Украине - дефицит наличного доллара. Его собираются везти КАМАЗами из Белоруссии или президентским самолетом из США. В обменниках уже 29 грн/$

Доллар не перестает дорожать на всех фронтах все сильнее подогревая ажиотаж. Утро 17 марта началось на межбанке с роста его безналичного курса на 21 копейку — до 26,85-26,90 грн/$. После чего котировки продолжили идти вверх.

"С 9:45 рынок вышел на уровень 26,99-27,01 грн/$ и продолжительное время стоял на нем. А после 11 часов поднялся к 27,08-27,11 грн/$", — сообщил "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как объяснили в банковских казначействах, безналичные котировки стояли на месте пока НБУ активно продавал валюту из своих резервов, и двинулись вверх, как только он свернул продажи. По разным оценкам, регулятор выбросил на рынок порядка $200 млн.

Банки активно скупают доллар как под корпоративных клиентов, так и на нужды населения. Люди приобретают безналичную инвалюту, поскольку купить кэш стало практически невозможно ни в банковских отделениях, ни в кассах финансовых компаний. Из-за чего активно растут наличные курсы.

Средняя цена продажи доллара в банках подскочила на 50-70 копеек, и находится в рамках 28,0-28,50 грн/$. Максимальный ценник ставят финансовые компании — это 29 грн/$. Средняя цена выкупа валюты у населения поднялась на 70-80 копеек — 27,30-27,60 грн/$, однако люди все равно крайне редко сдают валюту, ожидая дельнейшую девальвацию гривны.

На черном рынке доллар уже покупают уже по 28,7 грн/$, а продают по 29,3 грн/$.

"Доллара тотально не хватает из-за отсутствия физических поставок банкноты в Украину из-за проблем возникших с авиасообщением после запуска мер, связанных с коронавирусом. В некоторых банках вкладчикам, у которых истекают сроки долларовых депозитов, предлагают получить свои вклады в евровалюте. Конечно, там, где евро остается в наличии", — рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Наличный евро дорожает автоматически вслед за ростом курса доллара. Обменники подняли свои ценники более чем на гривну, и средний курс продажи наличного евро находится в рамках 31,0-31,85 грн/€. А максимальный достигает 33 грн/€, его ставит государственный Укргазбанк. Выкуп наличной евровалюты у населения происходит в рамках 29,50-30,5 грн/€.

С утра у банковского сообщества были большие надежды на оперативную реакцию на валютный кризис со стороны Национального банка. Однако регулятор опубликовал свои рекомендации, призвав банки самостоятельно справляться со всеми трудностями и паникующими вкладчиками. Говорят, что в НБУ и слышать ничего не хотят о продажи регулятором наличного доллара, как это делалось в 16 лет назад в разгар "оранжевой революции".

"Банки в ярости, а Нацбанк самоустранился и только рекомендации выдает. Есть ли физически в хранилище НБУ долларовая банкнота — никто не знает. Однако в нашем центробанке даже не заикаются о продаже наличного доллара. Хотя потребность в нем сильно выросла. Общий объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов. Это не только под продажи в кассах, но и под выдачи вкладчикам, среди которых начинается паника. Ведь они не могут получить свои вклады по сроку и банки не выполняют свои обязательства. Последствия непредсказуемые", — подчеркнул в беседе со "Страной" заместитель председателя правления Нацбанка.

На банковском рынке обсуждают разные возможности по поставкам иностранной наличности в Украину, и готовы обращаться в офис президента за помощью:

1. Начаты переговоры с иностранными CIT-компаниями: небанковские коммерческие организации, занимающиеся развозкой иностранной наличности по миру.

2. В некоторых банках думают о возможном завозе доллара КАМАЗами и КрАЗами собственными инкассаторскими службами, но намерения пока не подтверждаются из-за закрытия границ в Европе. Просчитается вариант доставки из Белоруссии.

3. Крупные банки могут обратиться в Офис президента с просьбой предоставить борт номер один, чтобы доставить банкноту президентским самолетом из США. Пока это все предварительные наметки, без четких действий, согласований и договоренностей. Когда будут приниматься окончательные решения — банкиры не прогнозируют
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