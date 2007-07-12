Додано: Вів 17 бер, 2020 12:51

В некоторых банках вкладчикам, у которых истекают сроки долларовых депозитов, предлагают получить свои вклады в евровалюте.

Однако регулятор опубликовал свои рекомендации, призвав банки самостоятельно справляться со всеми трудностями и паникующими вкладчиками.

"Банки в ярости, а Нацбанк самоустранился и только рекомендации выдает.

Доллар не перестает дорожать на всех фронтах все сильнее подогревая ажиотаж. Утро 17 марта началось на межбанке с роста его безналичного курса на 21 копейку — до 26,85-26,90 грн/$. После чего котировки продолжили идти вверх."С 9:45 рынок вышел на уровень 26,99-27,01 грн/$ и продолжительное время стоял на нем. А после 11 часов поднялся к 27,08-27,11 грн/$", — сообщил "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Как объяснили в банковских казначействах, безналичные котировки стояли на месте пока НБУ активно продавал валюту из своих резервов, и двинулись вверх, как только он свернул продажи. По разным оценкам, регулятор выбросил на рынок порядка $200 млн.Банки активно скупают доллар как под корпоративных клиентов, так и на нужды населения. Люди приобретают безналичную инвалюту, поскольку купить кэш стало практически невозможно ни в банковских отделениях, ни в кассах финансовых компаний. Из-за чего активно растут наличные курсы.Средняя цена продажи доллара в банках подскочила на 50-70 копеек, и находится в рамках 28,0-28,50 грн/$. Максимальный ценник ставят финансовые компании — это 29 грн/$. Средняя цена выкупа валюты у населения поднялась на 70-80 копеек — 27,30-27,60 грн/$, однако люди все равно крайне редко сдают валюту, ожидая дельнейшую девальвацию гривны.На черном рынке доллар уже покупают уже по 28,7 грн/$, а продают по 29,3 грн/$."Доллара тотально не хватает из-за отсутствия физических поставок банкноты в Украину из-за проблем возникших с авиасообщением после запуска мер, связанных с коронавирусом.Конечно, там, где евро остается в наличии", — рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.Наличный евро дорожает автоматически вслед за ростом курса доллара. Обменники подняли свои ценники более чем на гривну, и средний курс продажи наличного евро находится в рамках 31,0-31,85 грн/€. А максимальный достигает 33 грн/€, его ставит государственный Укргазбанк. Выкуп наличной евровалюты у населения происходит в рамках 29,50-30,5 грн/€.С утра у банковского сообщества были большие надежды на оперативную реакцию на валютный кризис со стороны Национального банка.Говорят, что в НБУ и слышать ничего не хотят о продажи регулятором наличного доллара, как это делалось в 16 лет назад в разгар "оранжевой революции".Есть ли физически в хранилище НБУ долларовая банкнота — никто не знает. Однако в нашем центробанке даже не заикаются о продаже наличного доллара. Хотя потребность в нем сильно выросла. Общий объем только наличного спроса на текущий момент оценивается в 1 миллиард долларов. Это не только под продажи в кассах, но и под выдачи вкладчикам, среди которых начинается паника. Ведь они не могут получить свои вклады по сроку и банки не выполняют свои обязательства. Последствия непредсказуемые", — подчеркнул в беседе со "Страной" заместитель председателя правления Нацбанка.На банковском рынке обсуждают разные возможности по поставкам иностранной наличности в Украину, и готовы обращаться в офис президента за помощью:1. Начаты переговоры с иностранными CIT-компаниями: небанковские коммерческие организации, занимающиеся развозкой иностранной наличности по миру.2. В некоторых банках думают о возможном завозе доллара КАМАЗами и КрАЗами собственными инкассаторскими службами, но намерения пока не подтверждаются из-за закрытия границ в Европе. Просчитается вариант доставки из Белоруссии.3. Крупные банки могут обратиться в Офис президента с просьбой предоставить борт номер один, чтобы доставить банкноту президентским самолетом из США. Пока это все предварительные наметки, без четких действий, согласований и договоренностей. Когда будут приниматься окончательные решения — банкиры не прогнозируют