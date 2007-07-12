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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:40
Re: Альфа-Банк
...подключите спилку художников Украины, пусть рисуют....,зелёный клоун погубит страну
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:16
Re: Альфа-Банк
я не пойму, а какие отделения в Одессе будут работать?
и в неработающих отделениях будут ли обслуживаться АТМ?
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:19
Одеське №10, м. Одеса, вул. Пушкінська, 77;
- Одеське №15, м. Одеса, вул. Середня, 83-А;
- Одеське №19, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21;
- Одеське №5, м. Одеса, пр-т Шевченка, 15;
- Одеське №6, м. Одеса, вул. Черняхівського, 4;
Ці непрацюють.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:26
спасибо, вот эти должны работать, как я понимаю:
Город:
Ю. Олеши, 6
Екатеринская, 11
Черемушки:
Малиновского, 71
Таирова:
Ак. Королева, 72
Ак. Глушко, 7/9
Поселок:
Ген. Бочарова, 40
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