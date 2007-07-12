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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8284828582868287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:40

Re: Альфа-Банк

...подключите спилку художников Украины, пусть рисуют....,зелёный клоун погубит страну
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:16

Re: Альфа-Банк

я не пойму, а какие отделения в Одессе будут работать?
и в неработающих отделениях будут ли обслуживаться АТМ?
Arien
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Повідомлень: 804
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:19

  Arien написав:я не пойму, а какие отделения в Одессе будут работать?
и в неработающих отделениях будут ли обслуживаться АТМ?

Одеське №10, м. Одеса, вул. Пушкінська, 77;
- Одеське №15, м. Одеса, вул. Середня, 83-А;
- Одеське №19, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21;
- Одеське №5, м. Одеса, пр-т Шевченка, 15;
- Одеське №6, м. Одеса, вул. Черняхівського, 4;
Ці непрацюють.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Arien написав:я не пойму, а какие отделения в Одессе будут работать?
и в неработающих отделениях будут ли обслуживаться АТМ?

Одеське №10, м. Одеса, вул. Пушкінська, 77;
- Одеське №15, м. Одеса, вул. Середня, 83-А;
- Одеське №19, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21;
- Одеське №5, м. Одеса, пр-т Шевченка, 15;
- Одеське №6, м. Одеса, вул. Черняхівського, 4;
Ці непрацюють.


спасибо, вот эти должны работать, как я понимаю:

Город:
Ю. Олеши, 6
Екатеринская, 11

Черемушки:
Малиновского, 71

Таирова:
Ак. Королева, 72
Ак. Глушко, 7/9

Поселок:
Ген. Бочарова, 40
Arien
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Повідомлень: 804
З нами з: 09.09.14
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Подякували: 44 раз.
 
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