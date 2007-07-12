IMPRINTER написав:сказал скоро полетит самолет за самым нужным в период эпидемии - наличноый доллар сша )
Слава Чурію.
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v57 написав:мож дадут отмашку на вал.переводы без всяких свифтов
Нє...ніззя.
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varlo написав:Есть ли ограничения на снятие грн в кассе с карты?
Памятаю колись в ДКБО було що більше 2000 слід замовляти. Є ще таке?
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Повірю, якщо кинете посилання на ДКБО...а то лінь шукати.
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