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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8286828782888289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:25

прямой эфир брифинга чария

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/videos/2529023080749880/

сказал скоро полетит самолет за самым нужным в период эпидемии - наличноый доллар сша )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26

Re: Альфа-Банк

Есть ли ограничения на снятие грн в кассе с карты?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:26

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:сказал скоро полетит самолет за самым нужным в период эпидемии - наличноый доллар сша )

Слава Чурію. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:28

мож дадут отмашку на вал.переводы без всяких свифтов :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:39

  v57 написав:мож дадут отмашку на вал.переводы без всяких свифтов :)

Нє...ніззя.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:41

  varlo написав:Есть ли ограничения на снятие грн в кассе с карты?

Памятаю колись в ДКБО було що більше 2000 слід замовляти.
Є ще таке?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33017
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Подякували: 1656 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:47

Квесторе_поверніться нема
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:51

  varlo написав:Есть ли ограничения на снятие грн в кассе с карты?

varlo, добрый день. Если сумма от 2000 грн., рекомендуем предварительно заказать. Максимальная сумма без ограничений.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:51

  omb написав:Квесторе_поверніться нема

Повірю, якщо кинете посилання на ДКБО...а то лінь шукати. :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33017
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:06

Успел таки снять доляр 13 марта.
rollo
 
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