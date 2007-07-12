Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

в теории, аганикто, правда, на практике не пользоваться, но государство декларирует. Есть желающие проверить беларуское государство на честность?Там нет кредиток ВООБЩЕ в привычном понимании, там кредитка - это кредит, который тебе выдадут на пластик и по которому ты будешь платить проценты с первого же дня (кто не верит - сходите на сайт той же беларуской Альфы и попробуйте найти там кредитку), там люди пишут объяснительные за возврат двух долларов на карту Убером (откуда мы знаем, что это не доход, докажите или платите НДФЛ), платят поза снятие денег в чужих банкоматах, та и банков нормальных там нету - Приор (Райфайзен), Альфа, Идея, МТБ немножко. Там p2p еще несколько лет назад не было, потому что МВД считало, что только разреши этим беларусам p2p - сразу начнут наркотики продавать!Я уже молчу, что все ваши доллары с депозитов могут быть изъяты на раз-два (недавно был случай - у мужика со счета конфисковали 90 тысяч долларов, потому что "откуда ты взял? квартиру продал? покажи квитанцию покупки валюты. Нету? Так ты что же это, за доллары, выходит, продал? Сделки в валюте запрещены, иди сюда".)Из хорошего - валюта в банкоматах, и еще можно валютные счета третьим лицам пополнять. Все.