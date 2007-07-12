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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8286828782888289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:10

  IMPRINTER написав:прямой эфир брифинга чария

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/videos/2529023080749880/

сказал скоро полетит самолет за самым нужным в период эпидемии - наличноый доллар сша )


То-то он так быстро закончился, как и утверждал НБУ, его бережно упаковали в термопакеты и он отсюда улетел. :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:14

В НБУ кажуть в БС Неньки є 8 млрд долара ліквідності.
Це скільки літаків потрібно щоб цю суму привезти в Україну?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:В НБУ кажуть в БС Неньки є 8 млрд долара ліквідності.
Це скільки літаків потрібно щоб цю суму привезти в Україну?

Да хай свифт или р2р делают нашару, я сам переведу ту лиХвидность куды мне нуна 8)
А то шоо, арбитражить на крипте шоли? :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 17 бер, 2020 16:25, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:24

  Квесторе_поверніться написав:В НБУ кажуть в БС Неньки є 8 млрд долара ліквідності.
Це скільки літаків потрібно щоб цю суму привезти в Україну?


В кишеню поміститься.


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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:27

Re: Альфа-Банк

В Беларуси Нацбанк разрешает выдавать валюту через банкоматы. Это, в принципе, единственная хорошая вещь про банковские услуги в Беларуси. Остальное вам совершенно точно не понравится, так что поостерегитесь завидовать :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:08

  Seva написав:В Беларуси Нацбанк разрешает выдавать валюту через банкоматы. Это, в принципе, единственная хорошая вещь про банковские услуги в Беларуси. Остальное вам совершенно точно не понравится, так что поостерегитесь завидовать :mrgreen:

Там ще нібито 100% гарантія за вкладами, чи ні?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:17

  clientage написав:Да хай свифт или р2р делают нашару, я сам...

ага. на шару с доплатой пусть
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:22

chipmunk в теории, ага :mrgreen: никто, правда, на практике не пользоваться, но государство декларирует. Есть желающие проверить беларуское государство на честность?

Там нет кредиток ВООБЩЕ в привычном понимании, там кредитка - это кредит, который тебе выдадут на пластик и по которому ты будешь платить проценты с первого же дня (кто не верит - сходите на сайт той же беларуской Альфы и попробуйте найти там кредитку), там люди пишут объяснительные за возврат двух долларов на карту Убером (откуда мы знаем, что это не доход, докажите или платите НДФЛ), платят по три бакса за снятие денег в чужих банкоматах, та и банков нормальных там нету - Приор (Райфайзен), Альфа, Идея, МТБ немножко. Там p2p еще несколько лет назад не было, потому что МВД считало, что только разреши этим беларусам p2p - сразу начнут наркотики продавать!

Я уже молчу, что все ваши доллары с депозитов могут быть изъяты на раз-два (недавно был случай - у мужика со счета конфисковали 90 тысяч долларов, потому что "откуда ты взял? квартиру продал? покажи квитанцию покупки валюты. Нету? Так ты что же это, за доллары, выходит, продал? Сделки в валюте запрещены, иди сюда".) :mrgreen:

Из хорошего - валюта в банкоматах, и еще можно валютные счета третьим лицам пополнять. Все.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:32

  Seva написав:chipmunk в теории, ага :mrgreen: никто, правда, на практике не пользоваться, но государство декларирует. Есть желающие проверить беларуское государство на честность?

Вот проинспектируем здесь, осталось чуток, потом обдумаем.
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clientage

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