В НБУ кажуть в БС Неньки є 8 млрд долара ліквідності. Це скільки літаків потрібно щоб цю суму привезти в Україну?
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В Беларуси Нацбанк разрешает выдавать валюту через банкоматы. Это, в принципе, единственная хорошая вещь про банковские услуги в Беларуси. Остальное вам совершенно точно не понравится, так что поостерегитесь завидовать
Seva написав:В Беларуси Нацбанк разрешает выдавать валюту через банкоматы. Это, в принципе, единственная хорошая вещь про банковские услуги в Беларуси. Остальное вам совершенно точно не понравится, так что поостерегитесь завидовать
chipmunk в теории, ага никто, правда, на практике не пользоваться, но государство декларирует. Есть желающие проверить беларуское государство на честность?
Там нет кредиток ВООБЩЕ в привычном понимании, там кредитка - это кредит, который тебе выдадут на пластик и по которому ты будешь платить проценты с первого же дня (кто не верит - сходите на сайт той же беларуской Альфы и попробуйте найти там кредитку), там люди пишут объяснительные за возврат двух долларов на карту Убером (откуда мы знаем, что это не доход, докажите или платите НДФЛ), платят по три бакса за снятие денег в чужих банкоматах, та и банков нормальных там нету - Приор (Райфайзен), Альфа, Идея, МТБ немножко. Там p2p еще несколько лет назад не было, потому что МВД считало, что только разреши этим беларусам p2p - сразу начнут наркотики продавать!
Я уже молчу, что все ваши доллары с депозитов могут быть изъяты на раз-два (недавно был случай - у мужика со счета конфисковали 90 тысяч долларов, потому что "откуда ты взял? квартиру продал? покажи квитанцию покупки валюты. Нету? Так ты что же это, за доллары, выходит, продал? Сделки в валюте запрещены, иди сюда".)
Из хорошего - валюта в банкоматах, и еще можно валютные счета третьим лицам пополнять. Все.