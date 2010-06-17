Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:25
Операції з готівковим євро – без змін.
https://alfabank.ua/work&access
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:46
Alfa_Bank написав: velvet написав:
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?
mephala
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:56
mephala написав: Alfa_Bank написав: velvet написав:
Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО
velvet, добрый день. Это наша новая услуга.
а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?
Она и так радует курсами, даже тугодумный приват адекватнее.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:59
Water
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:06
Water Лимиты тут не при чем - это алкин процессинг шалит как и на выходных. Тут об этом в субботу много писалось. Видимо чинили, чинили да недочинили ;(
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Flamingo
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:07
Water написав:
Понаставляли лимитов?
Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"?
Грйс-мэн
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:15
greenozon написав: IMPRINTER написав:
у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела .
значить Алла 1а зрозуміла цей фак-ап і інші банки ще просто туплять
ІНШІ по старій звичці намагаються приховати проблему
mephala
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:26
Грйс-мэн написав: Water написав:
Понаставляли лимитов?
Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"?
Вчера снимал в размере тарифов карты, все было ок.
Сегодня пишут
viewtopic.php?p=4904136#p4904136
сам тоже не вникал.
п.с. А меньше дает снять?
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ruvex
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:35
V2 написав: IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р.
першою
проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс?
прикольно. многие банки отморозились а алла скунс за то что официально это сказал? )))
mephala
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:36
Грйс-мэн написав: Water написав:
Понаставляли лимитов?
Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"?
Я тоже попробую угадать
Сначала проверяют, хватает ли средств с учетом стандартной комиссии. Уже потом, если средств хватило, проверяют, надо ли снимать комиссию?
Это больше похоже на банальную криворукость, чем на лимиты.
Сибарит
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