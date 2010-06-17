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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8288828982908291>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:25

Сегодня в Харькове кто-то проверял?

Операції з готівковим євро – без змін.

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Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:46

  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

velvet, добрый день. Это наша новая услуга.


а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:56

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

velvet, добрый день. Это наша новая услуга.


а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?

Она и так радует курсами, даже тугодумный приват адекватнее.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:59

Понаставляли лимитов?

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Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:06

Water
Лимиты тут не при чем - это алкин процессинг шалит как и на выходных. Тут об этом в субботу много писалось. Видимо чинили, чинили да недочинили ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:07

  Water написав:Понаставляли лимитов?

Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"? :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:15

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела .


значить Алла 1а зрозуміла цей фак-ап і інші банки ще просто туплять


ІНШІ по старій звичці намагаються приховати проблему
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:26

  Грйс-мэн написав:
  Water написав:Понаставляли лимитов?

Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"? :)

Вчера снимал в размере тарифов карты, все было ок.
Сегодня пишут viewtopic.php?p=4904136#p4904136
сам тоже не вникал.

п.с. А меньше дает снять?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:35

  V2 написав:IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р. першою проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс? ;)


прикольно. многие банки отморозились а алла скунс за то что официально это сказал? )))
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:36

  Грйс-мэн написав:
  Water написав:Понаставляли лимитов?

Дайте угадаю:
"По многочисленным заявкам трудящихся, в связи с участившимися случаями мошенничества, с целью сохранности средств клиентов"? :)

Я тоже попробую угадать :)
Сначала проверяют, хватает ли средств с учетом стандартной комиссии. Уже потом, если средств хватило, проверяют, надо ли снимать комиссию?
Это больше похоже на банальную криворукость, чем на лимиты.
Сибарит
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