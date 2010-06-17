3 штуки в собственном банкомате дало, затем пробовал в чужом 2 штуки- йух.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:53
Без проблем снял сегодня Евро без предзаказа, купленные неделей ранее через моб.приложение.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:55
А евру завозят бусами или паровозом? Самолёты для неё не нужны?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04
Пол-часа назад родственница в Харькове развлекалась 7 раз по 1000 в чужих. Результат достигнут, но задолбало. По ходу пришлось лимит кол-ва попыток поднимать. Альфовский банкомет то ли выпотрошенный к ночи, то ли глюкнул. Выдал, что транзакция не может. Но ни в МАБ, ни в СМС ничего не приходило, хотя о просмотре баланса в МАБ уведомление пришло.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:06
Просто так "совпало", что за последнее не столь продолжительное время в банке не плинтусного уровня творится черти что, но исключительно по причине потусторонних сил, начиная от непонятных списаний, уменьшения балансов на картах и теперь моментальное испарение валютной ликвидности.
Возможно банк и принял в краткосроке выгодную для себя стратегию, но как говорит старая мудрость, громче всех кричит «Держи вора!» сам вор.
Официальное признание по большому счету дает фору самому банку. Но за прошедшее время никаких решений по послаблению какой либо нагрузки или других шагов для клиентов не принято.
Страновой риск так же исключать нельзя, он первостепенен.
Ничего личного, только наблюдения.
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Black Jack - White Business
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:28
если у меня толькло долл счёт текущий
доллары не выдают.
но смогут ли выдать хотябы гривной?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:47
Судя по сообщениям в валютной ветке, приват валюту клиентам сейчас выдает.
И у населения покупает по 27.7, а не по 26,9 как жадная альфа
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:49
Re: Альфа-Банк
Звичайна послуга обміну валюту по своєму курсу. Вчора був 1.12, зараз 1.102. Кожен сам порахує наскільки йому потрібні євро замість доларів в такій пропорції))
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:55
та меня устроит и гривна.
просто не понятно они написали - что не відают доллары с любых счетов.
раньше если с долл счета мне нужна была грина, они выдавали доллары, и была вторая квитанция про валютообмен.
как теперь непонятно...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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