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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8289829082918292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:43

  ruvex написав:п.с. А меньше дает снять?

3 штуки в собственном банкомате дало, затем пробовал в чужом 2 штуки- йух.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:53

Без проблем снял сегодня Евро без предзаказа, купленные неделей ранее через моб.приложение.
AAS
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:55

  AAS написав:Без проблем снял сегодня Евро без предзаказа, купленные неделей ранее через моб.приложение.

А евру завозят бусами или паровозом? Самолёты для неё не нужны? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:04

  Water написав:
  ruvex написав:п.с. А меньше дает снять?

3 штуки в собственном банкомате дало, затем пробовал в чужом 2 штуки- йух.

Пол-часа назад родственница в Харькове развлекалась 7 раз по 1000 в чужих. Результат достигнут, но задолбало. По ходу пришлось лимит кол-ва попыток поднимать. Альфовский банкомет то ли выпотрошенный к ночи, то ли глюкнул. Выдал, что транзакция не может. Но ни в МАБ, ни в СМС ничего не приходило, хотя о просмотре баланса в МАБ уведомление пришло.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:06

  mephala написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Немає таких.
А ось з найгіршого боку в 2020 р. першою проявила себе "Альфа"!
І хто тепер скунс? ;)


прикольно. многие банки отморозились а алла скунс за то что официально это сказал? )))

Просто так "совпало", что за последнее не столь продолжительное время в банке не плинтусного уровня творится черти что, но исключительно по причине потусторонних сил, начиная от непонятных списаний, уменьшения балансов на картах и теперь моментальное испарение валютной ликвидности.
Возможно банк и принял в краткосроке выгодную для себя стратегию, но как говорит старая мудрость, громче всех кричит «Держи вора!» сам вор.
Официальное признание по большому счету дает фору самому банку. Но за прошедшее время никаких решений по послаблению какой либо нагрузки или других шагов для клиентов не принято.
Страновой риск так же исключать нельзя, он первостепенен.
Ничего личного, только наблюдения.
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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:28

если у меня толькло долл счёт текущий
доллары не выдают.
но смогут ли выдать хотябы гривной?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:32

uaprofi кроме грн предлагают еще евро
orhidf
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:47

Судя по сообщениям в валютной ветке, приват валюту клиентам сейчас выдает.
И у населения покупает по 27.7, а не по 26,9 как жадная альфа :cry:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

mephala написав:а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?

Звичайна послуга обміну валюту по своєму курсу. Вчора був 1.12, зараз 1.102. Кожен сам порахує наскільки йому потрібні євро замість доларів в такій пропорції))
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:55

  orhidf написав:uaprofi кроме грн предлагают еще евро

та меня устроит и гривна.
просто не понятно они написали - что не відают доллары с любых счетов.
раньше если с долл счета мне нужна была грина, они выдавали доллары, и была вторая квитанция про валютообмен.
как теперь непонятно...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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