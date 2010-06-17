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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8290829182928293>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:16

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Все системы банка для обслуживания клиентов работают в штатном режиме.


Який штатний режим?!!
До чого це лицемірство?
Ви не видаєте людям їхні кошти після того, як закінчився депозит!
Сподіваюсь, той, хто прийняв таке рішення, усвідомив всі наслідки!


то что нет долларов - это форс-мажер ... у нас они не печатаются, а завести нельзя, т.к. перекрыто авиасообщение и вы прекрасно понгпрмаете, что алла тут ничего сделать не может как бы не хотела ... это был неизбежный риск для тех кто их под 1% нес в банки сознательно ... другой вопрос, что Алла не выдавая доллары не предлагает альтернативный вариантов - брать деньги за свифт в этой ситуации - это мародерство. Нет налички - свифт бесплатно как минимум. Нужна наличка - ставьте нормальный курс на покупку ... в обменке где по 28,7 покупают - проблем с наличкой нет.

Нормально - это, если бы продавали/выдавали с приноса, а ведь даже, то что в кассу заносят - исчезает неизвестно куда, скорее всего менялам продают за бонус или все выводят чемоданами...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:37

Альфа негарно себе веде,так як депозити треба віддавати. Забрав з іншого банку сьогодні депозит немалий в $ ,все віддали.
А Альфа лохотрон?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:48

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:даже, то что в кассу заносят - исчезает неизвестно куда

А разве сейчас кто-то меняет валюту в альфе, если даже ощад и приват дают на 50-70 коп больше за доллар :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:10

Re: Альфа-Банк

Зато смс-ки шлют
Ми турбуємось про Вас, тому залишайтеся вдома
Переоформлюйте депозит в Alfa Mobile https://hi.alfabank.ua/
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:13

  GALeon написав:Зато смс-ки шлют
Ми турбуємось про Вас, тому залишайтеся вдома
Переоформлюйте депозит в Alfa Mobile https://hi.alfabank.ua/

Ссылка не открывается :)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:31

  Kalgan написав:
  ol_zy написав:даже, то что в кассу заносят - исчезает неизвестно куда

А разве сейчас кто-то меняет валюту в альфе, если даже ощад и приват дают на 50-70 коп больше за доллар :roll:

Никто не мешает поставить адекватный курс обмена. Но они заблокировались между не выдачей валюты и курсом нивелирующим принос.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 00:52

  GALeon написав:Зато смс-ки шлют
Ми турбуємось про Вас, тому залишайтеся вдома
Переоформлюйте депозит в Alfa Mobile https://hi.alfabank.ua/

Ага, щас . под 0.6% на неразрывный вклад
Максимум на сдох-сейф до момента, когда валюта будет в наличии :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:11

  stryzhko написав:
mephala написав:а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?

Звичайна послуга обміну валюту по своєму курсу. Вчора був 1.12, зараз 1.102. Кожен сам порахує наскільки йому потрібні євро замість доларів в такій пропорції))

у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:11

  Kalgan написав:
  ol_zy написав:даже, то что в кассу заносят - исчезает неизвестно куда

А разве сейчас кто-то меняет валюту в альфе, если даже ощад и приват дают на 50-70 коп больше за доллар :roll:

вчера писали, что чел перед ним сдал доллары, а ему отказали их выдать... Более того альфа прямо так и заявляет - дол принимаем, но назад никому не продаем/не выдаем.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:13

  ol_zy написав:вчера писали, что чел перед ним сдал доллары, а ему отказали их выдать... Более того альфа прямо так и заявляет - дол принимаем, но назад никому не продаем/не выдаем.


тогда это действительно жульничество чистой воды если даже собирать с приноса не хотят. в такой ситуации даже курс по какому принимают роли не играет.
mephala
 
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