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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8290829182928293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:33

Re: Альфа-Банк

mephala написав:у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.

Глянь чи остання версія додатку.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:07

Если то, что не отдают баксы со счетов ещё хоть как-то можно оправдать тем, что не прилетел некий мифический самолёт,
то то, что не отдают с приноса, - реальное жлобство и мародёрство.
Типа "нам эти баксы нужнее, а на вас нам на*рать".

Алла задала очень нехороший тренд, на который посмотрели другие банки, удивились - "а что, так можно было ?", и сделали так же.

На какой документ опирается Алла оправдывая невыдачу долларов ?
Ни на какой. Просят "понять и простить".
По-хорошему - с дня отказа выдачи денег должна начинать капать какая-то пеня.

Если клиент скажет банку, что к нему не прилетел добрый родственник и не привёз чемоданчик денег, и поэтому платить по кредиту я не буду - как на это посмотрит банк ?
Войдёт в положение или вжарит по полной ?

Банк может закрывать отделения, ставить любой курс обмена валют - это его право.
Но отдавать деньги - он обязан. Не можешь выполнять ДБКО - плати штрафы.

Ещё раз: невыдача денег - или ВА или официальный документ, подтверждающий форс-мажор. И сразу начинает тикать пеня.
А неприлетевший самолёт - это детский лепет, отмазки для лохов.
И уж это точно не проблема клиентов.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:10

  uaprofi написав:
  orhidf написав:uaprofi кроме грн предлагают еще евро

та меня устроит и гривна.
просто не понятно они написали - что не відают доллары с любых счетов.
раньше если с долл счета мне нужна была грина, они выдавали доллары, и была вторая квитанция про валютообмен.
как теперь непонятно...

Кстати, от операции валютообмена вы можете отказаться в течении 15-минут после его осуществления.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:13

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Если клиент скажет банку, что к нему не прилетел добрый родственник и не привёз чемоданчик денег, и поэтому платить по кредиту я не буду - как на это посмотрит банк ?
Войдёт в положение или вжарит по полной ?
Вчера правительство приняло законопроект, что за просрочку платежа по потребительским кредитам на время карантина ничего быть не должно.

Вот только не помню. Кредитная карта относится к потребительскому кредиту или нет.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:17

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  velvet написав:Альфа похоже собралась вместо долларов выдавать ЕВРО, в мобайле после обновления появилась конвертация долларов в ЕВРО

velvet, добрый день. Это наша новая услуга.


а можно поподробнее про эту услугу?
алла часом нас не порадует обмена долл на евро по кросу?

mephala, добрый день Курс конверсии доступен к просмотру при создании клиентом операции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18

Эпидемия уже признана форс-мажором. Накликивателям ВА желательно думать о последствиях. Без наличных баксов под подушкой пережить можно.
На форуме один мудрый человек уже задавал вопрос, зачем нужны наличные баксы, если границы закрыты? Даже если открыты, чем плохи карты вместе с разумным кол-вом налички? Сами себя топим этим хуторством с банкой под грушей.
Алла поступает, однозначно, по скотски. Но в наших интересах сейчас пережить этот капец с работаюшим банком, а потом спокойно с ним расставаться.
Как думаете, ВА во время форс-мажорного карантина будет эффективной?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:21

  Клиент_ написав:Эпидемия уже признана форс-мажором. Накликивателям ВА желательно думать о последствиях. Без наличных баксов под подушкой пережить можно.
На форуме один мудрый человек уже задавал вопрос, зачем нужны наличные баксы, если границы закрыты? Даже если открыты, чем плохи карты вместе с разумным кол-вом налички? Сами себя топим этим хуторством с банкой под грушей.
Алла поступает, однозначно, по скотски. Но в наших интересах сейчас пережить этот капец с работаюшим банком, а потом спокойно с ним расставаться.
Как думаете, ВА во время форс-мажорного карантина будет эффективной?

Но молчать,утверждать что не выдача это норма,это согласно какого п. ДКБО ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:21

  MASolomko написав:Вчера правительство приняло законопроект, что за просрочку платежа по потребительским кредитам на время карантина ничего быть не должно.

Вот только не помню. Кредитная карта относится к потребительскому кредиту или нет.

Штрафа за просрочку, максимум, не будет. И то, если банки на кабмин не положат.
А вылет из грейса, комиссия за списание мгновенной рассрочки в счет кредлимита, повышенные проценты, это все не штраф. Их не отменяют.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:27

Если банк не выдаёт деньги - он должен опираться на какой-то конкретный документ, это оправдывающий.
А Алла даже не стала заморачиваться, просто сказала, "в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса".
Почему эти "меры" позволяют ей принимать доллары, но не позволяют выдавать - не объяснила. Просто решила под эту лавочку наростить свою валютную подушку.

Нарушаешь ДБКО - плати штрафы или оправдывай свои нарушения.
Да, ВА, конечно, никому не нужно, но раз уж играть по правилам - играй честно. Нарушил - плати
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:32

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Нарушил - плати

+2% по валютному до востребования и шаровой свифт думаю спасут любимого вкладчика Алки :idea:
Нее, ну мона касными диванчиками отдавать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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