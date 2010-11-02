mephala написав:у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.
Глянь чи остання версія додатку.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 01:33
Re: Альфа-Банк
Глянь чи остання версія додатку.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:07
Если то, что не отдают баксы со счетов ещё хоть как-то можно оправдать тем, что не прилетел некий мифический самолёт,
то то, что не отдают с приноса, - реальное жлобство и мародёрство.
Типа "нам эти баксы нужнее, а на вас нам на*рать".
Алла задала очень нехороший тренд, на который посмотрели другие банки, удивились - "а что, так можно было ?", и сделали так же.
На какой документ опирается Алла оправдывая невыдачу долларов ?
Ни на какой. Просят "понять и простить".
По-хорошему - с дня отказа выдачи денег должна начинать капать какая-то пеня.
Если клиент скажет банку, что к нему не прилетел добрый родственник и не привёз чемоданчик денег, и поэтому платить по кредиту я не буду - как на это посмотрит банк ?
Войдёт в положение или вжарит по полной ?
Банк может закрывать отделения, ставить любой курс обмена валют - это его право.
Но отдавать деньги - он обязан. Не можешь выполнять ДБКО - плати штрафы.
Ещё раз: невыдача денег - или ВА или официальный документ, подтверждающий форс-мажор. И сразу начинает тикать пеня.
А неприлетевший самолёт - это детский лепет, отмазки для лохов.
И уж это точно не проблема клиентов.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:10
Кстати, от операции валютообмена вы можете отказаться в течении 15-минут после его осуществления.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:13
Re: Альфа-Банк
Вчера
Вот только не помню. Кредитная карта относится к потребительскому кредиту или нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:17
mephala, добрый день Курс конверсии доступен к просмотру при создании клиентом операции.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:18
Эпидемия уже признана форс-мажором. Накликивателям ВА желательно думать о последствиях. Без наличных баксов под подушкой пережить можно.
На форуме один мудрый человек уже задавал вопрос, зачем нужны наличные баксы, если границы закрыты? Даже если открыты, чем плохи карты вместе с разумным кол-вом налички? Сами себя топим этим хуторством с банкой под грушей.
Алла поступает, однозначно, по скотски. Но в наших интересах сейчас пережить этот капец с работаюшим банком, а потом спокойно с ним расставаться.
Как думаете, ВА во время форс-мажорного карантина будет эффективной?
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:21
Но молчать,утверждать что не выдача это норма,это согласно какого п. ДКБО ?
никому не верю
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:21
Штрафа за просрочку, максимум, не будет. И то, если банки на кабмин не положат.
А вылет из грейса, комиссия за списание мгновенной рассрочки в счет кредлимита, повышенные проценты, это все не штраф. Их не отменяют.
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:27
Если банк не выдаёт деньги - он должен опираться на какой-то конкретный документ, это оправдывающий.
А Алла даже не стала заморачиваться, просто сказала, "в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса".
Почему эти "меры" позволяют ей принимать доллары, но не позволяют выдавать - не объяснила. Просто решила под эту лавочку наростить свою валютную подушку.
Нарушаешь ДБКО - плати штрафы или оправдывай свои нарушения.
Да, ВА, конечно, никому не нужно, но раз уж играть по правилам - играй честно. Нарушил - плати
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:32
Re: Альфа-Банк
+2% по валютному до востребования и шаровой свифт думаю спасут любимого вкладчика Алки
Нее, ну мона касными диванчиками отдавать
... делайте хоть что-нибудь!
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