Додано: Сер 18 бер, 2020 08:07

Если то, что не отдают баксы со счетов ещё хоть как-то можно оправдать тем, что не прилетел некий мифический самолёт,

то то, что не отдают с приноса, - реальное жлобство и мародёрство.

Типа "нам эти баксы нужнее, а на вас нам на*рать".



Алла задала очень нехороший тренд, на который посмотрели другие банки, удивились - "а что, так можно было ?", и сделали так же.



На какой документ опирается Алла оправдывая невыдачу долларов ?

Ни на какой. Просят "понять и простить".

По-хорошему - с дня отказа выдачи денег должна начинать капать какая-то пеня.



Если клиент скажет банку, что к нему не прилетел добрый родственник и не привёз чемоданчик денег, и поэтому платить по кредиту я не буду - как на это посмотрит банк ?

Войдёт в положение или вжарит по полной ?



Банк может закрывать отделения, ставить любой курс обмена валют - это его право.

Но отдавать деньги - он обязан. Не можешь выполнять ДБКО - плати штрафы.



Ещё раз: невыдача денег - или ВА или официальный документ, подтверждающий форс-мажор. И сразу начинает тикать пеня.

А неприлетевший самолёт - это детский лепет, отмазки для лохов.

И уж это точно не проблема клиентов.